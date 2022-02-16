شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: مباراتنا أمام الأهلي صعبة بسبب تركيز الأحمر على درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إسلام عادل مدرب ومدير الكرة بنادي المقاصة أن مباراة فريقه القادمة ضد الأهلي ستكون صعبة ، لاسيما بعد فوز الفريق الأحمر ببرونزية كأس العالم ولكن هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، في المباراة لأنها ستكون دافع كبير للفريق الفيومي في مشواره بمسابقة الدوري.

وشدد عادل أن مباراة الأهلي ستكون صعبة وتكمن صعوبتها في تركيز الفريق الأحمر بالنسخة الحالية من البطولة، حيث أنه خسر لقب الدوري في العام الماضي بعد حالة التشبع التي انتابت لاعبيه عقب التتويج بالميدالية البرونزية في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية وكذلك التتويج بالسوبر الإفريقي، ولكن في الموسم الحالي الوضع مختلف تماما وهدفه استعادة درع الدوري الغائب وهو ما يزيد من صعوبة مواجهتنا ضده.

أوضح إسلام عادل خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هدف المقاصة تحيقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لأنها ستفرق معنويا مع اللاعبين رغم صعوبتها.

شدد على أن فريق المقاصة أهدر فوز كان في المتناول في مباراة طلائع الجيش وكان بإمكاننا الخروج بالثلاث نقاط من المباراة.