شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة طارق حامد وبدائله فى الزمالك.. كل الطرق تؤدي للتجديد والبقاء! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاعب الوسط الدفاعي هو رمانة ميزان الفريق وصمام أمام الملعب، ويعاني هذا المركز في الزمالك من أزمة حادة، في ظل تعثر مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع طارق حامد، في بقاء اللاعب في الفترة المقبلة.

وحدد طارق حامد شروط التمديد وفي مقدمتها الحصول على باقى مستحقاته القديمة والبالغ قيمتها 5 ملايين جنيه قبل بدء التفاوض على عقده الجديد،مع طلب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وتجديد عقده لمدة 3 سنوات، من أجل الموافقة على خطوة التمديد.

وفي ظل هذا الجدل الكبير يبحث الزمالك عن بديل مناسب يملأ الفراغ في الوسط الدفاعي، للزمالك، وشهدت مباراة الفريق أمام بترو أتليتكو الأنجولى مشاركة الصاعد ماجد هاني، وقد يستمر الرهان عليه لنهاية الموسم مع محمد أشرف "روقة" الذي توهج في مركز الديفندر عام 2017، وإمام عاشور وإسلام جابر أيضا، بعدما قدما مستويات مميزة في هذا المركز من قبل.

وفي حال بقاء طارق حامد لن يتراجع الزمالك عن ضم لاعب وسط يجيد المركز 6، حيث يسعى الفريق الأبيض لتوفير بدائل قوية لا سيما مع كثرة الإصابات والإيقافات التي يتعرض لها لاعبو الوسط الدفاعي، وكل الترشيحات تصب في صالح نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، ليكون بديل طارق حامد في المواسم المقبلة، ويظهر في الصورة بصورة أقل كلا من مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ومحمد مجلي لاعب المقاولون.

ولا شك أن طارق حامد يملك رصيدا لدى جماهير الزمالك وتعويض غيابه لن يكون أمرا سهلا، فمن هو البديل الذي يملأ هذا الفراغ في القلعة البيضاء؟!