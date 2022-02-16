شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يبدأ التأهيل للتعافى من جراحة مشطية القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم الأربعاء، البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن صلاح محسن بدأ البرنامج التأهيلى من اليوم بشكل تدريجى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

وخضع صلاح محسن لجراحة تثبيت مشطية القدم مؤخراً فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأوضح أبو عبلة أن صلاح محسن كان يعانى من كسر فى مشطية وجه القدم، ولذلك احتاج للتدخل الجراحى الذى تم إجراؤه بنجاح.