شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يتحدث عن صعوبة مواجهة الإسماعيلى مع بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للإسماعيلى على صعوبة مواجهة بيراميدز، مشيرًا إلى أنه فريق قوى ويضم لاعبين على مستوى عال فى كل خطوطه.

ويحل الدراويش ضيفًا علي فريق بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة، فى إطار الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المحلي.

وواصل "تحدثت مع اللاعبين على ضرورة التحلى بالروح القتالية والتركيز حتى الدقيقة الأخيرة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

وأشار "بالتأكيد هناك غيابات مؤثرة بصفوف الفريق منها باهر المحمدي ومحمد الشامي وجان موريل وهذا وارد في كرة القدم لكننا علي ثقة في قدرة باقي زملائهم لتعويض غيابهم وتقديم الأداء الفني المنتظر".

ووجه رسالة للجماهير في ختام تصريحاته :"ممتن للغايه على دعمهم ومساندتهم ورأيت ذلك منذ بداية تواجدى مع الفريق وأتمنى منهم الصبر وتجنب وضع الضغوط علي اللاعبين الذين يحتاجوا لمزيد من الثقة سعيًا لاستعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى".