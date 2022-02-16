شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا ختاميا قبل السفر للسودان لملاقاة الهلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر صوراً من مران فريقها الختامى بالقاهرة قبل التوجه، عصر اليوم، للسودان لمواجهة الهلال فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلى مران اليوم بمحاضرة من بيتسو موسيمانى المدير الفنى تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين فى هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلى إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وكان مجلس إدارة الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أسند رئاسة بعثة الفريق إلى السودان للعامرى فاروق، نائب رئيس النادى.