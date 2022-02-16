شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب محمد الشناوى عن مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن محمد الشناوى سيؤدى برنامجا تأهيليا بالقاهرة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى فى مباراة الهلال السودانى المقبلة بدورى أبطال أفريقيا.
وأوضح أبو عبلة أن برنامج تأهيل الشناوى يسير بشكل جيد، وهناك تحسّن فى حالته، موضحًا أن الحارس سيواصل التأهيل بالقاهرة خلال تواجد الفريق بالسودان.
ويخوض الشناوى برنامجًا تأهيليًّا بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالكاميرون، وغاب كابتن الأهلى عن منافسات الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية.
وتتوجه بعثة الأهلى برئاسة العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.