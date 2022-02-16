شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب محمد الشناوى عن مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد الشناوى، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى خلال الأيام المقبلة للتعافى من إصابة العضلة الخلفية وفقا للبرنامج الذى حدده الجهاز الطبى للفريق.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن محمد الشناوى سيؤدى برنامجا تأهيليا بالقاهرة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى فى مباراة الهلال السودانى المقبلة بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أن برنامج تأهيل الشناوى يسير بشكل جيد، وهناك تحسّن فى حالته، موضحًا أن الحارس سيواصل التأهيل بالقاهرة خلال تواجد الفريق بالسودان.

ويخوض الشناوى برنامجًا تأهيليًّا بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بالكاميرون، وغاب كابتن الأهلى عن منافسات الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية.

وتتوجه بعثة الأهلى برئاسة العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.