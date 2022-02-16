شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو ينهي برنامج التأهيل ويتخلف عن السفر مع الأهلى للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.



ويؤدي بيرسي تاو برنامجًا تأهيليًا بالقاهرة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل بدوري أبطال إفريقيا.



وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن بيرسي تاو سيواصل البرنامج التأهيلي المُحدد له؛ لتجهيزه للتدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.



وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة أن بيرسي تاو سينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة الهلال السوداني.



ويسافر الأهلي إلى السودان لمواجهة الهلال الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.