شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: كارتيرون أيامه معدودة فى الزمالك..وموسيمانى لو مشى مش هياخد بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى خالد الغندور عن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك أصبحت أيامه معدودة فى القلعة البيضاء بسبب النتائج الاخيرة ، وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" أيام كاتيرون أصبحت معدودة فى الزمالك بعد النتائج الاخيرة ، الزمالك موقفه وحش فى دوري الابطال بعد التعادل على ملعبه فى اول مباراة ويحتاج لخمسة نقاط من مباراتيه المقبلتين فى دوري الابطال مع الفوز بباقى المباريات على ملعبه لضمان الصعود للدور التالى بالبطولة".

ويضيف خالد الغندور:"كمان الفريق فرط فى الصعود لقمة الدوري بالخسارة من سموحة بأداء سيىء للغاية ".

وتابع بندق:" طارق حامد غايب عن الزمالك من 40 يوم بسبب اصابته بكدمة فهل هذا يعقل ، هل طارق حامد زعلان ان الزمالك صرف 12 مليون جنيه مستحقات متأخرة لأشرف بن شرقى وتجاهل صرف مستحقاته ودفع مقدم العقد الجديد لتمديد تعاقده ، غياب طارق حامد مؤثر للغاية فى تشكيلة الزمالك".

وعن انتخابات الزمالك قال خالد الغندور:" أحسن شىء ان قائمة كاملة هى اللى نجحت فى الانتخابات عشان ميبقاش فيه خلافات وكل التوفيق لقائمة المستشار مرتضى منصور كلهم أصدقاء وزملاء وكذلك قائمة الكابتن أحمد سليمان بينا علاقات تاريخية".

وعن حالته الصحية قال خالد الغندور :" الحمد لله حالتى تحسنت الحمد لله وأشكر كل من سأل عليا خاصة نجوم الاهلى الذين حدثونى هاتفياً أمس للإطمئنان على صحتى وبعض الجماهير الاهلاوية التى رغم الخلاف فى بعض الاراء كانت حريصة على دعمى فى المرض".

وعن موسيمانى قال بندق:" موسيمانى لو مشى من الاهلى مش هياخد بطولة فى أى مكان تانى ، ومش معقولة أن عمولة مراته من تمديد تعاقده هى اللى موقفة انهاء هذا الملف لانها طالبة 300 ألف دولار عمولة".