شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستبعد 8 أهلاوية من رحلة السودان بقيادة الشناوى والحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى 8 لاعبين من السفر مع الفريق للسودان لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستمر غياب محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية فيما استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية .

وكان وليد سليمان قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري وذلك بعد تتويج الاحمر بالميدالية البرونزية.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة الهلال السودانى كل من :

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.