شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه التهنئة لجمهور الاهلي ويشكر وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التهنئة للنادى الاهلى وجماهيره بمناسبة الفوز بالمركز الثالث بكاس العالم للاندية التي أقيمت بالامارات .

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ، ان الاهلى فريق محترم ، هذا الشناوى وأفشة والسولية نجوم منتخب مصر ..مشيرا الى حزنه لاصابة اكرم توفيق بقطع فىا لرباط الصليبى .

كما وجه منصور الشكر الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وزير الطيران ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر بعد التدخل لحل أزمة تذاكر طيران سفر الزمالك الى أنجولا والمغرب للمشاركة في مباريات دورى ابطال أفريقيا .

وكشف رئيس الزمالك ان الاتربى تدخل لتحويل مبالغ السفر من البنك الى شركة الطيران ، وعندما تأخر التحويل المالى اجرى اتصالات بالدكتور أشرف صبحى الذى تواصل مع المهندس محمد منار وزير الطيران المدنى والذى اعطى تعليمات سريعة بمنح الزمالك التذاكر .