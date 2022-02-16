شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يختار 21 لاعباً للسفر مع الأهلى للسودان لملاقاة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى قائمة فريقه التى تتوجه عصر اليوم للسودان لملاقاة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلًا من:

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

ويلعب الأهلى مع الهلال فى الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التى توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة عصر السبت الماضى فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلى 7 مرات.