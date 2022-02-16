تعرف على قائمة الأهلي استعدادًا لموقعة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قائمة الفريق والتي تستعد لخوض منافسات مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، في تمام الثالثة عصرًا ضمن حسابات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وشهدت قائمة الأهلي، غياب حارس الفريق محمد الشناوي في ظل الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويغيب أيضًا الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب الإصابة والتي تعرض لها خلال مباراة سموحة بالجولة الأخيرة ببطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة، بينما يغيب وليد سليمان لأمور فنية.

كما يغيب أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي بداعي الإيقاف، في المقابل استعاد موسيماني ورقة هجومية تتمثل في اللاعب حسام حسن بعدما غاب طوال الفترة الماضية للإصابة، إلى جانب عودة محمد محمود والذي غاب بداعي الإصابة أيضًا.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي "أفشة" ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف ـ حسام حسن.

وكان من المفترض أن يبدأ الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة المريخ السوداني إلا أنه تأجل المباراة بداعي خوض الفريق الأحمر منافسات كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الإمارات.

ويتواجد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين على رأس المجموعة الأولى والتي تضم كل من (صنداونز الجنوب أفريقي - الهلال السوداني - المريخ السوداني)

جدير بالذكر أن صنداونز يتصدر الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز الذي تحقق على الهلال بنتيجة (1-0).