مجموعة الزمالك.. صفقة الحداد تهدد الوداد أمام فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير مغربية، إن نادي الوداد المغربي يواجه أزمة بسبب صفقة انتقال إسماعيل الحداد إلى نادي الخور القطري.

وانتقل الحداد من صفوف الوداد المغربي إلى نادي الخور القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2020/2021.

وبحسب ما ذكره موقع "le 360 المغربي، فإن إدارة نادي حسنية أغادير طالبت الوداد بالالتزام بنصوص عقد انتقال الحداد إلى صفوفها والذي يلزمه بأحقية الحسنية في الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب.

وكان الحداد قد انتقل إلى صفوف الوداد مع بداية موسم 2015/2016، بعد محاولات جمة لتحقيق حلمه بتمثيل الوداد.

وشدد الموقع –بحسب مصدر خاص- على أن مسؤولي نادي حسنية أغادير يلوحون بورقة اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المالية، بعدما استنفذوا كل الطرق الودية.

جدير بالذكر أن الوداد يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ويتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك، بترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي.