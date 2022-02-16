ماني يتحدث عن علاقته مع صلاح بعد نهائي كأس الأمم.. وكواليس حواره مع أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول والمنتخب السنغالي، عن علاقته مع النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب "الفراعنة" عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ماني قال في تصريحات خلال حواره مع شبكة "cbs" الأمريكية :"نحن قريبون جدًا، لم نتحدث عن المباراة النهائية، الأمر يتعلق باحترام متبادل وليس أي شيء آخر".

وكشف ماني كواليس حواره مع محمد أبو جبل ومحمد صلاح في لقطة ضربة الجزاء :"رأيت محمد صلاح يذهب لحارس منتخب مصر ويتحدثان معًا، ذهبت نحو مو وأخبرتهما أنني سأضع الكرة في الجانب الأيمن، فقط كنت ألعب لعبة ذهنية مع أبو جبل".

وأضاف :"تحدثت أنا وصلاح في التدريبات على ضربة الجزاء الضائعة ولحظة أبو جبل وضحكنا للغاية".

وشهدت مباراة مصر والسنغال احتساب ضربة جزاء لصالح منتخب "أسود التيرانجا" حيث نفذ ساديو ماني الكرة إلا أن محمد أبو جبل تصدى للكرة ببراعة.

وتوّج المنتخب السنغالي في السادس من فبراير الماضي بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

مواجهة منتخب مصر ضد السنغال ستتجدد مرة أخرى وتحديدًا في إطار التصفيات النهائية والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى على استاد القاهرة في 25 من مارس المقبل، قبل أن تستضيف السنغال مباراة الإياب في 28 من نفس الشهر.