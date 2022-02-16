مران الأهلي.. الشناوي يواصل برنامج التأهيل.. وصلاح محسن يبدأ رحلة التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، مرانه الختامي بالقاهرة قبل التوجه عصر اليوم للسودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفا على الهلال (الجمعة) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.

وواصل محمد الشناوي، حارس الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن محمد الشناوي يؤدي برنامجا تأهيليا بالقاهرة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني في مباراة الهلال.

وأوضح أبو عبلة أن برنامج تأهيل الشناوي يسير بشكل جيد، وهناك تحسن في حالته، مشيرا إلى أن الحارس سيواصل التأهيل بالقاهرة خلال تواجد الفريق بالسودان.

من ناحية أخرى بدأ صلاح محسن، مهاجم الأهلي، اليوم الأربعاء، البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وأجرى على إثرها جراحة في مشطية القدم.

وقال أبو عبلة إن صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشطية وجه القدم، ولذلك احتاج للتدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح، مشيرا إلى أن مهاجم الفريق بدأ البرنامج التأهيلي من اليوم بشكل تدريجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.