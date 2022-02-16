استعدادا للأهلي بالأبطال.. تغيير في الجهاز الفني للهلال.. مهام لبوجبا.. وتنافس مثير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يواصل فريق الهلال السوداني استعداداته لمواجهة الأهلي مساء الجمعة المقبل (18 فبراير) على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي والهلال في المجموعة الأولى التي تضم كل من صنداونز الجنوب أفريقي والمريخ السوداني.

وتستعد بعثة الأهلي للسفر إلى السودان اليوم الأربعاء، للتحضير بشكل كافي لمباراة الجمعة.

ورصدت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، استعدادات نادي الهلال قبل مواجهة الأهلي، موضحة أن الفريق خاض مباراة تحضيرية أمس الثلاثاء أمام "شبابه" وحقق الفوز بهدفين دون رد، كما أشارت الصحيفة إلى أن هشام السوباط رئيس الفريق السوداني التقى باللاعبين أمس الثلاثاء واطمئن على استعداداتهم للمباراة المرتقبة.

وأوضحت "كفر ووتر" أن فريق الهلال رفع وتيرة الإعداد لمباراة الجمعة، حيث أدى اللاعبون الذي لم يلعبوا المباراة التحضيرية حصة فنية ركز فيها جواو موتا (مدرب الفريق) على الجوانب الفنية والبدنية من أجل الوصول لقمة الجاهزية، فيما شهدت التدريبات تنافس مثير بين اللاعبين من أجل التواجد في التشكيل الأساسي ودخول التاريخ باللعب أمام ثالث العالم والمتوج بدوري أبطال أفريقيا -بحسب وصف الصحيفة-.

كما أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مدرب الهلال طبق طريقة اللعب التي سيخوض بها مباراة الأهلي حيث أوقف المران أكثر من مرة لضمان استيعاب اللاعبون للخطة.

وبحسب التقرير الصادر عن الصحيفة فإن، مدرب الهلال ركز على الجوانب التكتيكية واللعب الضاغط، مشددا على ضرورة الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء القاتلة، كما كلف موتا لاعبه والي الدين خضر الملقب بـ "بوجبا السودان" بمهام كبيرة للحد من خطورة لاعبي الأهلي، حيث تحدث إليه كثيرا خلال التدريبات من أجل إيضاح مهمته.

من ناحية أخرى، قررت إدارة نادي الهلال الفاضل حسين في منصب مدير الكرة خلفا لإبراهيم سليمان الذي سبق وتقدم باستقالته.