سلبية مسحات لاعبي الأهلي قبل السفر للسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس الثلاثاء للكشف عن إصابات كورونا جاءت سلبية.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة أن بعثة الفريق التي ستُسافر عصر اليوم إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا أجرت مسحة طبية أمس وفقا للبروتوكول الطبي قبل المباريات، موضحا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية لجميع أفراد البعثة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال، الجمعة المقبلة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي توّج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت مؤخرا في الإمارات، وقدم الفريق خلالها عروضا قوية.