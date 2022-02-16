اتحاد الكرة: إيقاف الدوري يوم 10 مارس.. وكيروش هو من طلب تأجيل لقاء السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن الجميع يتكاتف من أجل دعم ومساندة منتخب مصر الأول في المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مضيفًا أن جميع طلبات جهاز الفراعنة بقيادة كارلوس كيروش "مجابة".

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد مباراتي مصر والسنغال في التصفيات الأفريقية الأخيرة المرهلة للمونديال، على أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس المقبل، بينما يقام لقاء الإياب في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

وخلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قال العطار: "هدفنا الأول هو دعم ومساندة منتخب مصر بجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش من أجل تحقيق الحلم".

وعن طلب تأخير موعد إياب مباراة السنغال، قال العطار: "(أي طلب للجهاز الفني لمنتخب مصر مجاب) طلب التأجيل هو قرار من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قدمنا طلبا من أجل تأخير مباراة الإياب لتقام يوم 29 بدلا من 28".

وتابع: "المسافة بين السنغال ومصر تتراويح بين 6-8 ساعات في حالة كان الطيران بشكل مباشر، سنخوض مباراة يوم 25 ليلا، ولن يلحق اللاعبون التعافي قبل لقاء العودة".

وواصل: "سيتم إيقاف الدوري بداية من يوم 10 مارس (آخر مباراة ستكون يوم 9 مارس المقبل)، بعدها ستقام مباريات مسابقة كأس مصر بخلاف مباريات افريقيا الخاصة بأندية الأهلي، الزمالك، المصري وبيراميدز".

وعن موعد معسكر الفراعنة المقبل، أجاب: "لم نستقر بعد على موعد محدد، مازال كيروش يدرس الأمور".