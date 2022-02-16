تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يخوض ليفربول مواجهة قوية ضد مضيفه إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "سان سيرو" معقل إنتر ميلان، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.

موقع "90Min" بنسخته الإنجليزية كشف عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إنتر ميلان، ويشهد وجود محمد صلاح أساسيا.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بخطة (4-3-3) التي يفضلها المدرب الألماني يورجن كلوب، على أن يكون التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول يوم 8 مارس المقبل.