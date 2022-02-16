مرتضى يتحدث عن مستقبل بنشرقي وموعد التجديد لطارق حامد وأبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك جلسة بين أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، وشقيق اللاعب أشرف بنشرقي في المغرب.

وأضاف مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" اليوم الأربعاء :"هناك جلسة بين أمير مرتضى وشقيق أشرف بنشرقي في المغرب من أجل التجديد".

وتحدث مرتضى عن مستقبل ثنائي الفريق طارق حامد ومحمد أبو جبل، قائلاً :"أنتظر عودة الفريق لتجديد عقد الثنائي".

ووجه مرتضى منصور رسالة لجماهير الزمالك، قائلاً :"اللي دفع لعبد الله السعيد 40 مليون جنيه كاش يقدر يجيب لاعيبة، أطالب الجماهير بالصبر".

وأنهى :"خزينة الزمالك ستستقبل مليارات".

وكان أمير مرتضى تحدث يوم الأربعاء الماضي في تصريحات إذاعية، أنه لن يفاوض اللاعبين على التجديد حتى دفع المستحقات القديمة. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن ينتهي عقود الثلاثي (أشرف بنشرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل) مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة بطل أنجولا ساجرادا اسبيرانسا، مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك، بدأ مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (2-2)، في لقاء أقيم مساء السبت الماضي.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة مع كل من: (الوداد البيضاوي المغربي - ساجرادا اسبيرانسا - بترو أتلتيكو).