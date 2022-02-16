"الزمالك أهم من الشرط الجزائي".. مرتضى يتحدث عن مستقبل كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الكرة عقب الخسارة من سموحة بنتيجة (2-0) ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.

رئيس الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء :"لن أتحدث فنيًا عن أداء الزمالك، لكن هل وأنا عندي مباراتين مهمتين يحدث تغيير في أوضة اللبس؟".

وأضاف :"هو فيه مدرب يقعد 9 لاعبين منتخب مصر على الدكة، حديثك في المؤتمر الصحفي لا يصح".

ووجه مرتضى منصور رسالة لجماهير الزمالك :"رئيس الزمالك (مش خرع)، أستطيع اتخاذ قرارات مع مجلس الإدارة في التوقيت المناسب".

وكشف مرتضى :"حدث اجتماع بين أمير مرتضى وكارتيرون عقب مباراة سموحة، لكن لن أتحدث عن تفاصيل الجلسة".

وأنهى :"إذا كنت الشرط الجزائي مضايقك لا أنا عندي فريق الزمالك وجماهيره أهم من الشرط الجزائي 100 مرة".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة الثانية له هذا الموسم بعد الهزيمة من غريمه الأهلي بنتيجة (5-3)، حيث توقف رصيد الفريق الأبيض عند 19 نقطة متساويًا مع الأهلي والذي لديه مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والجونة.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك افتتح مشواره في مرحلة المجموعات بالتعادل الإيجابي ضد فريق بترو أتلتيكو بنتيجة (2-2) في لقاء أقيم مساء السبت الماضي على ملعب "استاد القاهرة".