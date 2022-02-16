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جدول مباريات اليوم.. الإسماعيلي مع بيراميدز.. وإنتر ضد ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

في يحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الجولة التاسعة.

وفي يخوض مباراة قوية ضد مضيفه إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

3 عصرا.. فاركو وإنبي.. قنوات أون تايم سبورتس

5.30 مساء.. بيراميدز والإسماعيلي.. قنوات أون تايم سبورتس

8 مساء.. فيوتشر والبنك الأهلي.. قنوات أون تايم سبورتس

دوري أبطال أوروبا:

10 مساء.. إنتر ميلان وليفربول.. beIN Sports 1 HD Premium

10 مساء.. سالزبورج وبايرن ميونخ.. beIN Sports 2 HD Premium

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8 مساء.. أتلتيكو مدريد وليفانتي.. beIN Sports Connect

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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