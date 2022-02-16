الامارات | مبابي يبتعد عن ريال مدريد.. «أنا سعيد في سان جيرمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يبتعد عن ريال مدريد.. «أنا سعيد في سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كيليان مبابي إنه يشعر بالسعادة باللعب مع باريس سان جيرمان، وأكد أنه لا يزال لم يحسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وسط تكهنات مستمرة حول قرب انتقاله إلى ريال مدريد.

وأمس الثلاثاء، سجل مبابي هدف الفوز لسان جيرمان 1-صفر على ريال في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ عمره 23 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وقال مبابي لمحطة (موفيستار) التلفزيونية بعد الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع «لم أحدد مستقبلي بعد. أنا ألعب في باريس سان جيرمان وهو أحد أفضل أندية العالم».

وأشعل هدف مبابي احتفالات مشجعي سان جيرمان، ثم تعرض لسؤال عما إذا كان ذلك قد يساعده على اتخاذ القرار بخصوص مستقبله.

ورد مهاجم فرنسا «لا، لم أحدد بعد. أبذل قصارى جهدي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل».

ورفض سان جيرمان عرضا مقابل حوالي 160 مليون يورو (182 مليون دولار) من ريال لضم مبابي في أغسطس الماضي، رغم أن عقد اللاعب كان ينتهي حينها بعد أقل من عام واحد.

ويتوقع كثيرون أن ينضم مبابي، الذي أحرز 22 هدفا وصنع 16 هدفا في كل المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم، إلى ريال في انتقال مجاني في نهاية الموسم، حيث رفض عدة عروض لتمديد عقده.

وقال مبابي لمحطة (كانال بلوس) «كيف تتجاهل الحديث (عن الانتقال)؟ الأمر سهل عن طريق لعب كرة القدم».

وأضاف «نسأل الكثير جدا من الأسئلة. نقول الكثير جدا من الأشياء. نتحدث عن ناديين كبيرين هما باريس سان جيرمان وريال».

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 «أنا لاعب في باريس سان جيرمان، وأنا سعيدا جدا طوال الوقت».

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