الامارات | "مش هسيب حق أمي".. أول رد لأيمن يونس على تسريب مكالمة أبناء مرتضى منصور

شكرا لقرائتكم خبر عن "مش هسيب حق أمي".. أول رد لأيمن يونس على تسريب مكالمة أبناء مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر التسريب الخاص بأبناء رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أحمد وأمير، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على "فيسبوك" و"تويتر"، والذي سب فيه صوت منسوب إلى أمير مرتضى منصور، العديد من رموز نادي الزمالك منهم أحمد جلال، وأيمن يونس وخالد لطيف أعضاء مجلس الإدارة الجديد بكلمات خارجة وبألفاظ قبيحة، حيث هاجم النشطاء بالسوشيال ميديا أمير مرتضى وشقيقه وطالبوا بسرعة التحقيق في التسريب الذي نال من رموز نادي الزمالك.

ويبدو أن التسريب المنسوب لأبناء مرتضى منصور كان قبل انتخابات نادي الزمالك، والتي فاز بها مرتضى منصور لفترة جديدة حتى عام 2025، حيث ذكر التسريب الترتيبات الخاصة بالانتخابات واختيار الأسماء الأفضل لقائمة مرتضى ولكن الصوت المنسوب لأمير مرتضى ذكر الكثير من الألفاظ والسباب غير الأخلاقية.

ونصح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، شقيقه أحمد بعدم النزول في الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي خشية من سقوطه في الانتخابات، ونصحه أن يكون عضو مجلس إدارة وهو ما حدث في الانتخابات بالفعل ونجح أحمد مرتضى ضمن قائمة مرتضى التي اكتسحت الانتخابات، وجاء اسم أيمن يونس ضمن ترشيحات أحمد مرتضى للنزول كنائب رئيس مجلس إدارة، غير أن أمير حسب التسريب رفض خوفاً من مضايقة والده في المجلس الجديد.

وفي أول رد فعل قال أيمن يونس من خلال صفحته الشخصية على "تويتر": "احنا رجاله و أكيد حا اعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي، المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك. تركيب يقصد، وانا بقوله المحكمه هي اللي تفصل..عزيزي، احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك و مصر و لعبه كره القدم..بس ولا بنهلل و لا بنطبل..و الاهم ما بسبش حقي.فما بالك بحق أمي".

وحسب تغريدة أيمن يونس فإن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق، والذي تم ذكره في التسريب، أشار إلى احتمالية تلفيق التسريب، ولم يرد أي من أبناء مرتضى على التسريب حتى اللحظة.

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