بين الشوطين.. ماركا الإسبانية: ناصر الخليفي وليوناردو يوبخان حكام مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم ”راديو ماركا“ الإسباني، أن القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، والبرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للفريق، نزلا لغرفة الحكام بين شوطيّ المباراة ضد ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، للضغط على حكم اللقاء الإيطالي دانيلي أورساتو ووضعاه في موقف صعب.

وكان الفرنسي كيليان مبابي قد أنقذ فريقه باريس سان جيرمان بإحرازه هدف الفوز في شباك ريال مدريد في الثواني الأخيرة، ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من أن الشوط الاول من المباراة، الذي انتهى سلبياً بين الفريقين، لم يشهد أي أحداث مثيرة للجدل، إلا أن الخليفي وليوناردو لم يكونا متفقين مع بعض قرارات الحكم الإيطالي.

وقال الصحفي ميجيل أنخيل توريبو، إن الخليفي وليوناردو تحدثاً مع الحكم الإيطالي بكلمات سيئة وتحت أنظار مراقبين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

ولم يثر الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو الجدل بقراراته في اللقاء، حيث قدم مستوى جيداً واحتسب ركلة جزاء واضحة لباريس سان جيرمان لمبابي، لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي فشل في تسجيلها.

ومنح الحكم 8 بطاقات صفراء بالتساوي بين الفريقين 4 لكل منهما، لكن ريال مدريد يعتبر المتضرر الأكبر، حيث سيفقد الثنائي البرازيلي كاسيميرو، لاعب الارتكاز، والظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي في لقاء الإياب لحصولهما على إنذار في اللقاء ولتراكم الإنذارات من دور المجموعات.

من جانبه، أعرب ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن سعادته بأداء فريقه خلال الفوز على ريال مدريد، لكنه كال المديح بشكل استثنائي للاعبه كيليان مبابي صاحب هدف الانتصار القاتل.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”ربما يكون الفوز بفارق ضئيل، لكنه يمنحنا الأمل قبل المباراة في مدريد“، مضيفاً: ”أنا سعيد بالأداء، وأتمنى أن يكون بوسعنا مواصلة ذلك وأن نظهر بنفس هذا الشكل في المستقبل“.