شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتحدى الغيابات أمام بيراميدز فى موقعة الكبيرين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في تاسع جولات الدوري الممتاز في موقعة تعد بالكثير من الإثارة والنية.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد نقطتين، ويبحث الدراويش عن العودة إلى سكة الانتصارات، لذلك سيحضر للقاء بكل قوة لمحاولة خطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم، لتحقيق أول انتصار له في البطولة، والهروب من القاع بشكل تدريجي. ويستعد الفريق السماوي لهذه المباراة بتركيز عالي وبكل قوة، حيث يرغب في تحقيق الفوز من أجل تعزيز رصيده من النقاط، للتعمق في المربع الذهبي والاستمرار في المنافسة بقوة على اللقب.

سيشهد اللقاء غياب محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل عن صفوف الإسماعيلي لإصابات مختلفة، وشهدت القائمة ضم الثنائي الجديد الوافد في يناير الماضي: شادي ماهر والجزائري محمد بن خماسة، وجاءت قائمة الدراويش:

حراسة المرمى: عمر رضوان - أحمد عادل عبد المنعم، والدفاع: عصام صبحي - شادي ماهر - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - عمرو الحلواني، وفي الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمد عادل - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بن خماسة - محمد مخلوف

الهجوم: أحمد مصطفي - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - سايكو كونتيه - كارميلو ألجاراناز - دييجو فرناندو - وجيه عبد الحكيم