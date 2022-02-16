تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 16 فبراير/ شباط 2022، عدة مباريات هامة في البطولات الأوروبية والعربية.



وتستكمل اليوم الأربعاء منافسات مرحلة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني وأخرى بالدوري المصري.

يلتقي فريق ريد بول سالزبورج مع بايرين ميونخ على ملعب "رد بول أرينا" في النمسا.

وتنطلق المباراة في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وستبث مباراة رد بول سالزبورج وبايرن ميونخ تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

يستقبل فريق إنتر ميلان، نظيره ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة تقام في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل مباراة إنتر ميلان وليفربول تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه فريق أتلتيكو مدريد، نظيره ليفانتي في مباراة مؤجلة من الجولة 21 لمسابقة الدوري الإسباني.

وسيكون موعد المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي, الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

هذه المباراة المؤجلة ستبث تلفزيونيا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

يواجه فريق بيراميدز، نظيره الإسماعيلي في مباراة قوية بالجولة التاسعة من الدوري المصري.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وستقوم قناة "أون تايم سبورتس" المصرية بنقل هذه المباراة بشكل حصري في الوطن العربي.