شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية يكتب شهادة ميلاد احمد عبد القادر ظاهرة الأهلي الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
أحمد عبد القادر من مواليد 23 مايو 1999، من ناشئين الأهلي، خاض تجربة احترافية قصيرة في سبورتنج براجا التشيكي، قبل أن ينضم للنادي الأهلي في بداية الموسم الماضي، حيث أعاره الفريق الأحمر إلى سموحة بهدف إثقال موهبته واكتسابه للخبرات قبل عودته إلى الأهلي من جديد.
شارك أحمد عبد القادر في 24 مباراة مع سموحة خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 13 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال هذا الموسم.
ولفت عبد القادر الأنظار خلال مباريات مع الأهلي في الدوري وكأس العالم للأندية، إذ يمتلك اللاعب مهارات فنية رائعة، سواء على المستوى الجماعي من ناحية مشاركة زملائه من الجانب الهجومي، أو من خلال مهاراته الفنية على المستوى الفردي.
وبفضل مستواه المميز في لقاء الهلال السعودي وتسجيله هدفا رائعا ساهم به في حصد الأهلي البرونزية العالمية، بدأ عبد القادر يدخل حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل مباراتي السنغال.
عبد القادر يجيد اللعب في عدة مراكز منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح موسيماني حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلي الجديدة المتوقع لها مزيد من التوهج في السنوات المقبلة.
أحمد عبد القادر أصبح أحد الأوراق السحرية فى الأهلى بعدما تألق مع الفريق بشكل واضح فى كأس العالم للأندية الأخيرة، والتى حصد فيها الأهلى الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخه.
الأهلى بحث كثيراً عن بديل لمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الذى تراجع مستواه بشكل واضح الفترة الماضية، وبدأ مسئولو النادى يفكرون بل ويتفاوضون مع أكثر مع لاعب، أبرزهم إبراهيم عادل نجم بيراميدز الذى يقدم هو الآخر عروضاً جيدة مع الفريق السماوى وانضم للمنتخب الوطنى لأحد المعسكرات الأخيرة.