شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية يكتب شهادة ميلاد احمد عبد القادر ظاهرة الأهلي الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حينما ترى موهبة أحمد عبد القادر لاعب الأهلي فوق المستطيل الأخضر لن تحتاج لدقائق حتى تبنى حكمك عليه، ستجد ساحر على أرض الملعب، يتلاعب بخصومه في سهولة تامة، ويصل للمرمى من أقرب نقطة.

أحمد عبد القادر من مواليد 23 مايو 1999، من ناشئين الأهلي، خاض تجربة احترافية قصيرة في سبورتنج براجا التشيكي، قبل أن ينضم للنادي الأهلي في بداية الموسم الماضي، حيث أعاره الفريق الأحمر إلى سموحة بهدف إثقال موهبته واكتسابه للخبرات قبل عودته إلى الأهلي من جديد.

شارك أحمد عبد القادر في 24 مباراة مع سموحة خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 13 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال هذا الموسم.

ولفت عبد القادر الأنظار خلال مباريات مع الأهلي في الدوري وكأس العالم للأندية، إذ يمتلك اللاعب مهارات فنية رائعة، سواء على المستوى الجماعي من ناحية مشاركة زملائه من الجانب الهجومي، أو من خلال مهاراته الفنية على المستوى الفردي.

وبفضل مستواه المميز في لقاء الهلال السعودي وتسجيله هدفا رائعا ساهم به في حصد الأهلي البرونزية العالمية، بدأ عبد القادر يدخل حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل مباراتي السنغال.

عبد القادر يجيد اللعب في عدة مراكز منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح موسيماني حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلي الجديدة المتوقع لها مزيد من التوهج في السنوات المقبلة.