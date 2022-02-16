شكرا لقرائتكم خبر عن توصية طبية تحدد موعد ظهور محمود متولى فى مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الطبي بالنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة توصية طبية من الطبيب المعالج لمحمود متولى مدافع الفريق بضرورة الدفع باللاعب في المباريات بصورة تدريجية بعد تعافيه من الإصابة، ويعود محمود متولي إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة التمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن متولي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودة الأهلي من السودان.

وأشار إلى أن التقارير الطبية لمتولي وبرنامجه التأهيلي الذي خضع له في أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات في حالة بدنية جيدة للغاية.

وإجمالا شارك محمود متولى فى 18 مباراة فقط مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 967 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى إنذارين، وتوج مع المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز والسوبر المصرى.

ومنذ قدوم محمود متولي لصفوف الأهلي في صيف 2019، تعرض اللاعب للإصابة أكثر من مرة حيث كانت البداية بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في سبتمبر 2019.

ثم تلقى متولى طعنة قوية حينما سقط مصاباً بالرباط الصليبى في مباراة أسوان بالدوري في أغسطس 2020 ليغيب مدافع الاهلى عن الملاعب شهور عديدة ولكن المثير للدهشة أنه مع تعافى اللاعب من الإصابة في يونيو 2021 تعرض للإصابة في أول مباراة ودية يشارك فيها وكانت أمام مصر للتأمين حيث عانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية .

وعقب تعافيه من شد الخلفية تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب في أوتار الركبة ليغيب عن الاهلى فترة جديدة قبل أن يتعافى وينتظم في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الافريقى قبل أن يتعرض مجدداً للإصابة في ودية طلائع الجيش التي أقيمت عصر السبت على ستاد جهاز الرياضة .

ويبدو أن مسيرة متولي قد تسير على خطى أحمد خيري لاعب المارد الأحمر السابق الذي أحدث انتقاله من الإسماعيلي إلى المارد الأحمر ضجة كبيرة في صيف 2013 لكن كثرة الإصابات العضلية التي تعرض لها في الفترة من عام 2014 وحتى نهاية مشواره مع الفريق في يناير 2016 حالت دون مشاركته مع الأهلي ، ولم يشارك أحمد خيري مع الأهلي سوى في 5 مباريات فقط بمعدل 222 دقيقة فقط، ليرحل ويتنقل بين عدد من أندية الدوري .