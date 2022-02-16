شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحافظ على وزن بانون أثناء فترة النقاهة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع عبد الرحمن سعيد أخصائى التغذية بالجهاز الفني للنادى الاهلى برنامج تغذية للمغربى بدر بانون مدافع الفريق لتنفيذه خلال فترة الراحة التي حصل عليها من التدريبات للحفاظ على وزنه ، ويحتاج بدر بانون فترة راحة وعدم بذل أى جهد لمدة شهر ونصف قبل أن يشارك تدريجيا فى تدريبات الأهلى قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ويعاني بدر بانون من مشاكل في عضلة القلب على خلفية إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، وهو الأمر الذى حدث مع أكثر من لاعب على مستوى العالم ويعد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحدث لعدد محدود من الأشخاص.

ويضع الإتحاد الدولي فيفا اشتراطات معينة في هذه الحالات قبل العودة للملاعب أبرزها اجتياز فحوصات طبية معينة للتأكد من سلامة اللاعب تماماً قبل العودة لممارسة نشاط كرة القدم.