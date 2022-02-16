شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون بالزمالك بعد ثنائية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يفكر فى قيمة الشرط الجزائى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي، لأنه يضع أمامه مصلحة النادي وجماهيره أولا.

وأضاف منصور، فى تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك أمامه مباراتين مهمتين أمام بطلى أنجولا والمغرب، ونوفر كل أجواء النجاح للمدرب الفرنسي، مشيرا إلى أن هناك أمورا غريبة تحدث فى الفريق، مثل أن يجلس لاعبون من المنتخب على دكة البدلاء.

وأكد رئيس الزمالك أنه غير قلق على الفريق الأبيض ويتابع كل شىء، وفي الوقت المناسب سيكون القرار المناسب.

وكشف مرتضى منصور أن هناك جلسة ستجمع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالنادي، خلال الفترة المقبلة، مع شقيق أشرف بن شرقي لاعب الفريق، لحسم ملف تجديد اللاعب، وذلك على هامش خوض الزمالك مباراة الوداد بدورى أبطال أفريقيا. وأضاف رئيس الزمالك أن ملفات التجديد لنجوم الفريق سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة، ومحمد أبو جبل وطارق حامد سيجددان للزمالك، مشيرا إلى أن الخزينة البيضاء ستنتعش بأموال تعاقدات إيجارات محلات أسوار النادي مع البنوك.

وحقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على نظيرة الزمالك، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

أحرز النيجيري صديق كالابا، الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 65، بعدما راوغ مدافعي فريق الزمالك، وسدد الكرة قوية في شباك محمد عواد وجاء الهدف الثانى في الدقيقة 77، من عمر المباراة، عن طريق المغربي عبد الكبير الوادي، من ضربة جزاء احتسبها أحمد الغندور، حكم المباراة، بعد قيام محمد عبد الغني، مدافع الزمالك بعرقلة أليا سيلا، داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 18 نقطة محتلًا بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني.