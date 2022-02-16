شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى المجموعة الثانية فى قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدور قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

تشهد المجموعة الثانية اليوم لدوري الكرة الطائرة ، لقاءات بين كل من إيسترن كومباني مع الزمالك و سموحة مع الطيران و الترسانة مع الإتحاد السكندرى، وذلك غدا الأربعاء.

من ناحية أخرى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3 / 0، والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلى للفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالٍ فى المباريات.