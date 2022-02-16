شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستدرج إنبى لمواصلة الصحوة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، فعند دقات الثالثة عصر اليوم الأربعاء، يستقبل فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز نظيره إنبي، على استاد الإسكندرية في مباراة متكافئة وقوية بين الفريقين.
مباراة اليوم يسعى من خلالها فاركو لمواصلة صحوته بالدوري، حيث حقق الفريق السكندري أربعة انتصارات مقابل أربعة هزائم، فيما يدخل الفريق البرتولى لقاء فاركو لتصحيح أوضاعه بعدما تعادل في لقائه الأخير بالدوري أمام مصر المقاصة بدون أهداف.
ويدخل فاركو اللقاء منتشيا بالفوز على إيسترن كومباني في اللقاء الماضي بثلاثية دون رد، في المقابل يسعى إنبى لتصحيح مساره حيث يحتل الفريق البترولى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعدما خاض ثمانية لقاءات فاز في مباراتين فقط وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مباراتين.
ويفاضل عبدالعاطي حاليا بين الوافد الجديد من الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي شكري نجيب المتألق في الوديات الأخيرة أو عمرو جمال رأس الحربة الذي يعتمد عليه بشكل أساسي منذ بداية الموسم، ويدرس المدير الفني الرهان على دويتو هجومي مكون من نجيب وجمال في المباريات المقبلة على أمل نجاح التجربة في زيادة القوة التهديفية للفريق.
وكان فاركو خاض تجربة ودية أمام المصري البورسعيدي وحقق خلالها الفوز بهدفين مقابل لاشىء وسعى خلال الأيام الماضية لتجهيز قوته الضاربة مثل عبدالله بكري وسوكاري ورزقي حمرون وأحمد شريف ورامي صبري وأحمد الصغيري ومحمود حمادة ومحمود عماد.
على جانب أخر، أستقر مسئولو فاركو على تفعيل بند شراء محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار من الزمالك لمدة موسم مقابل 20 مليون جنيه في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه الحارس برفقة الفريق مؤخرا في أكثر من مباراة إلى جانب انضمامه للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية.