شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستدرج إنبى لمواصلة الصحوة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، فعند دقات الثالثة عصر اليوم الأربعاء، يستقبل فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز نظيره إنبي، على استاد الإسكندرية في مباراة متكافئة وقوية بين الفريقين.

مباراة اليوم يسعى من خلالها فاركو لمواصلة صحوته بالدوري، حيث حقق الفريق السكندري أربعة انتصارات مقابل أربعة هزائم، فيما يدخل الفريق البرتولى لقاء فاركو لتصحيح أوضاعه بعدما تعادل في لقائه الأخير بالدوري أمام مصر المقاصة بدون أهداف.

ويدخل فاركو اللقاء منتشيا بالفوز على إيسترن كومباني في اللقاء الماضي بثلاثية دون رد، في المقابل يسعى إنبى لتصحيح مساره حيث يحتل الفريق البترولى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعدما خاض ثمانية لقاءات فاز في مباراتين فقط وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مباراتين.