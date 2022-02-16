شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 11 مباراة جمعت الإسماعيلى وبيراميدز قبل صدام الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلي، ضيفًا علي بيراميدز مساء الأربعاء علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في تاسع جولات الدوري العام.

وتعتبر هذه المباراة هي الـ 12 بين الفريقين خلال بطولتي الدوري العام وكأس مصر منذ ظهور المنافس في مسابقة الأضواء والشهرة موسم 2014 / 2015، وجاءت النتائج السابقة علي النحو التالي ..

فى جميع البطولات .. لعبا 11 مباراة، فاز الإسماعيلي 4 تعادل 3 خسر 4، له 17 هدفًا عليه 14 أهداف، كلين شيت مباراتين

– الدورى العام ..

لعبا 10 مباريات، فاز الإسماعيلي 4 تعادل 3 خسر 3 له 17 هدفًا عليه 13 أهداف كلين شيت مباراتين

ملعب الإسماعيلي .. فاز الإسماعيلي 2 تعادل 2 خسر 1 له 10 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت مباراة واحدة

ملعب بيراميدز .. فاز الإسماعيلي 2 تعادل 1 خسر 2 له 7 أهداف عليه 7 أهداف كلين شيت مباراة واحدة

أهداف الإسماعيلى عن طريق 11 لاعبًا .. إيمانويل بناهينى 3 أهداف، حسنى عبد ربه ودييجو كالديرون ومحمود متولى وشكري نجيب هدفين لكلا منهم، جون آنطوى وعمرو السولية ولسعد الجزيرى ومحمد مخلوف ومحمد عادل وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم

– كأس مصر ..

لعبا مباراة، خسر الإسماعيلي 1 له صفر هدفًا عليه هدفًا