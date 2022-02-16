مانشستر يونايتد يهزم برايتون ويرتقي للمركز الرابع

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلّب مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين ليرتقي للمركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.



وعلى ملعب "أولد ترافورد" وفي مباراة مؤجلة من المرحلة 18، أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صياماً عن التسجيل دام لمدة 588 دقيقة مسجلاً هدفه الأول في عام 2022 من تسديدة رائعة في الدقيقة 51، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع ليرتقي "الشياطين الحمر" إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة.



وأنهى برايتون الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع لويس دنك في الدقيقة 54.