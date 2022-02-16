شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطدم بالبنك الأهلي لتصحيح المسار بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر نظيره البنك الأهلي، في مباراة في غاية الأهمية والقوة، والمقرر اقامتها على استاد السلام، ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما جمع 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وثلاثة هزائم، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط حصدهم من الفوز في ثلاثة مباراتين وثلاثة تعادلات مقابل ثلاثة هزائم.

ويخطط فيوتشر للفوز على البنك الأهلي منتشيًا بالنتائج المميزة التي حققها في كأس الرابطة وضمان التقدم على جدول الترتيب، خاصة أنه جاء من تعادل في اللقاء الأخير أمام الإسماعيلي، بينما البنك الأهلي قادم من خسارة في الجولة الماضية أمام سموحة.