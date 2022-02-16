شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطدم بالبنك الأهلي لتصحيح المسار بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر نظيره البنك الأهلي، في مباراة في غاية الأهمية والقوة، والمقرر اقامتها على استاد السلام، ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويخطط فيوتشر للفوز على البنك الأهلي منتشيًا بالنتائج المميزة التي حققها في كأس الرابطة وضمان التقدم على جدول الترتيب، خاصة أنه جاء من تعادل في اللقاء الأخير أمام الإسماعيلي، بينما البنك الأهلي قادم من خسارة في الجولة الماضية أمام سموحة.
واختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 20 لاعباً للمبارة جاءت كالتالي: حراسة المرمى : محمود الزنفلى – احمد صبحى، وخط الدفاع : أحمد ياسين – امير مدحت – عاصم صلاح – محمد ميدو – محمد دبش – أسامة إبراهيم – إسحاقو يعقوبو، وخط الوسط : محمد حامد – معروف يوسف – كريم بامبو – احمد ياسر – محمود السيد – محمد بسيونى – شادى رضوان – محمد هلال – احمد سعيد، وخط الهجوم : فادى فريد – ناصر منسى.
في المقابل جائت قائمة فيوتشر كالتالي: حراسة المرمي : محمود جنش، محمود حمدي، وخط الدفاع : سعد سمير، مروان صحراوي، فارس طارق، محمد ربيعة، محمود شعبان، جوناثان، محمود مرعي، وخط الوسط : ناصر ماهر، عربي بدر، إسلام المصري، عبدالرحمن مانو، عمر كمال، محمد رضا، أنيست ابل، كريم نيدفيد، أحمد رفعت، أشرف مجدي، وخط الهجوم : أيمن الصفاقسي، اليو نداي، صالح شحادة.