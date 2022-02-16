شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جذرية فى تشكيلة المصرى أمام سيراميكا من أجل مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للمصرى بقيادة التونسى معين الشعبانى إراحة عدد من اللاعبين الذين خاضوا لقاء الفريق الأخير أمام القطن الكاميرونى في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية أمام سيراميكا في الدورى بالمباراة المقررة بينهما يوم الخميس المقبل بإستاد برج العرب .

ويهدف معين الشعبانى إلى إراحة عدد من القوام الأساسى حتى يتم الإعتماد عليهم في المباراة الهامة والمصيرية أمام مازيمبى يوم الأحد المقبل ضمن فاعليات الجولة الثانية من الكونفيدرالية والتي يسعى فيها أبناء المدينة الباسلة لتحقيق الفوز لضمان العبور لدور الثمانية للبطولة .

كان الفريق قد تعادل في جولته الأولى خارج ملعبه أمام القطن الكاميرونى سلبيا محققا أول نقطة في جدول المجموعة .

من ناحية اخرى نال الثنائى ياسر حمد وهيثم العيونى إشادة من الجميع بعد مستواهما الرائع الذى ظهرا عليه في اللقاء الأخير بالرغم من أنها المباراة الأولى لهما مع الفريق بعد التعاقد معهما خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لتدعيم دفاعات المصرى .