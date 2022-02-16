الامارات | ميسي أضاع ركلة جزاء.. مبابي يلوي ذراع ريال مدريد في اللحظة الأخيرة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي أضاع ركلة جزاء.. مبابي يلوي ذراع ريال مدريد في اللحظة الأخيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا في اللحظات الاخيرة من مباراته مع ريال مدريد لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 وذلك، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «بارك دي برانس» بالعاصمة الفرنسية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر نجم الفريق كيليان مبابي في الثواني الأخيرة عند الدقيقة (90+4)، بعد تلقيه تمريرة سحرية بالكعب من نيمار داخل المنطقة ليسددها بين قدمي كورتوا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان، إثر عرقلة داني كارفاخال لكيليان مبابي داخل المنطقة، وتولى ليونيل ميسي مهمة تنفيذها لكن تيبو كورتوا حارس مرمى الملكي تألق في التصدي لها، عند الدقيقة 62.

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وبهذا الفوز اقترب «البي أس جي» من بلوغ الدور ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 9 مارس المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب «سانتياغو برنابيو».

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