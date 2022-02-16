الامارات | اتحاد الإمارات للبولو يطلق أول بطولة للأشبال

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات للبولو يطلق أول بطولة للأشبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد البولو، أمس، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة «بولو للأشبال» في الدولة بإشراف الاتحاد، والتي من المقرر أن تصبح محطة ثابتة في روزنامة البولو الإماراتي.

وتُنظَّم البطولة في نسختها الأولى على مدى يومَين، حيث تنطلق في 17 فبراير في نادي دبي للبولو والفروسية ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، وتُقام النهائيات في 19 فبراير في منتجع ونادي الحبتور للبولو ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً، وبإمكان جميع الراغبين حضور المباريات برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.

وسيشارك في البطولة فتيان وفتيات دون سن الـ15، وتضم الفرق الأربعة المشاركة لاعبين من الإمارات والأرجنتين والمملكة المتحدة وألمانيا.

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