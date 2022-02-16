الامارات | 23 فعالية رياضية في دبي الأسبوع الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فعالية رياضية في دبي الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر بطولات سوق دبي الحرة للتنس قائمة الفعاليات الرياضية التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري، والتي تتضمن تنظيم 23 فعالية رياضية دولية وتنافسية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتوزع في أرجاء دبي كافة، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتالياً البطولات ومواعيدها:

- بطولات سوق دبي الحرة للتنس: 14 إلى 26 فبراير الجاري.

- سباق حتا للتجديف الواقف والكاياك: 19 فبراير.

- بطولة السلم للدراجات الهوائية: 17 فبراير.

- بطولة الكأس الذهبية للبولو: 15 الجاري إلى 5 مارس المقبل.

- بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم دبي: 19 إلى 27 فبراير

- بطولة الإمارات لقفز الحواجز: تتواصل حتى 19 فبراير.

- تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية.

- بطولة فبراير للشطرنج السريع: 19 و20 فبراير

- بطولة غولف نيوز لأستاذة البادل تنس: السبت والأحد.

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