شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف مشجع لمباراة الأهلى والهلال فى السودان بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم السوباط، المتحدث الرسمي باسم نادى الهلال السودانى، عدد الجمهور الذى سيحضر لقاء الفريق السودانى أمام الأهلى المصرى يوم الجمعة المقبل في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح هيثم السوباط، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه تمت الموافقة على حضور 25 ألف متفرج رغم طلب إدارة نادى الهلال بحضور 45 ألفا، وهناك اشتراطات صحية لحضور المباراة.

وأشار هيثم السوباط إلى أنه تم إيجار ملعب الأهلى لاستضافة مباريات الهلال السودانى المتبقية في بطولة دورى أبطال أفريقيا بمبلغ قدره 20 ألف دولار.

وتطير اليوم الأربعاء بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادى ويرافقه عضو المجلس حسام غالى، عبر طائرة خاصة للسودان لمواجهة الهلال في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التى يحمل الأهلي لقبها في آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويلعب الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، التي توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة عصر السبت الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلي 7 مرات.

وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه إعداد تقرير مفصل عن فريق الهلال السودانى للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل السودان قبل ملاقاته في الثالثة عصر الجمعة المقبلة بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري الابطال الافريقى التي تضم لجوار الاهلى والهلال كل من المريخ السودانى وصن دوانز.

ويستمر غياب المغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة.