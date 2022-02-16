شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير للسودان اليوم لمواجهة الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم الأربعاء بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادى ويرافقه عضو المجلس حسام غالى، عبر طائرة خاصة للسودان لمواجهة الهلال في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويلعب الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التي توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة عصر السبت الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلي 7 مرات.

طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى من محللى الأداء بفريقه إعداد تقرير مفصل عن فريق الهلال السودانى للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل السودان قبل ملاقاته في الثالثة عصر الجمعة المقبلة بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري الابطال الافريقى التي تضم لجوار الاهلى والهلال كل من المريخ السودانى وصن دوانز.

ويستمر غياب المغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة.