شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: المقاصة يواجه أندية ميزانياتها ضخمة وهدفنا البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن الواقعية تفرض نفسها على طموحات الفريق الفيومي هذا الموسم، موضحا أن هدف المقاصة هو البقاء في الدوري وتفادي خطر الهبوط.

وأضاف المدير الفني لمصر المقاصة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "في المقاصة نتعامل كأسرة واحدة، هناك مشاكل مالية ولا يتطرق أي لاعب للسؤال عن مستحقاته المتأخرة، ونواجه فرق لها ميزانيات ضخمة".

وتابع تامر مصطفى: "قبلت التحدي بتكوين فريق بأقل الإمكانيات، خرجنا من مبارياتنا التسعة في الدوري ب6 مرات شباك نظيفة وننافس على الأقوى دفاعا مع الأهلي ولبعنا مباريات أكثر منهم، أنا مدرب واقعي ونملك قدرات كبيرة في التحولات الهجومية".

وأكمل: "لعبنا كأس الرابطة وحققنا الفوز مباراتين ولم نحصل على مكافآت، احنا قافلين على نفسنا والإدارة تسعى بكل جهدها لتوفير موارد للنادي، وأدائنا يتطور بشكل كبير، ونتشابه مع الفرق التي تملك نجوم كبار وامكانيات مادية كبيرة".