شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى غزل المحلة من حكم مباراة المقاولون ويدرس شكواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو فريق غزل المحلة تقديم شكوى ضد طاقم الحكام الذى أدار مباراة الفريق المحلاوى أمام المقاولون العرب عقب بعض الأخطاء التحكمية التي تواجدت في اللقاء، والتغاضي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة.

وطالب جمهور غزل المحلة مجلس إدارة النادى برئاسة على العباسى بتقديم شكوى إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم التحكيم للحفاظ على حقوق النادى والفريق خلال المباريات المقبلة، والمطالبة باختيار حكام أكفاء لإدارة مباريات الفريق.

وتعادل فريق غزل المحلة بقيادة مديره الفنى عبد الحميد بسيونى مع ضيفه المقاولون العاب الذى يقوده فنيا محمد عودة بنتيجة 1/1 بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي استضافها استاد غزل المحلة.

تقدم المقاولون العرب فى بداية اللقاء عن طريق اللاعب أمادو أنياس فى الدقيقة الـ8 من عمر الشوط الأول ، قبل أن يعدل محمد فتح الله النتيجة بإحراز هدف التعادل فى الشوط الثانى بالدقيقة 54.

ويمتلك فريق غزل المحلة 11 نقطة محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى بعد هذا التعادل ،حيث خاض 9 مباريات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وخسر في مباراتين أيضاً كانتا أمام الأهلي والزمالك، وسجل لاعبو المحلة 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.