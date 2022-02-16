شكرا لقرائتكم خبر عن ساجرادا الأنجولي: لن نلعب بطريقة دفاعية ضد الزمالك وسنحاول تحقيق نتيجة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روكي سابيري، المدير الفني لساجرادا الأنجولي، أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة، مشيرا لرغبته في تحقيق فريقه نتيجة جيدة ضد الأبيض.

وقال روكي، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "هذه هي أول مشاركة لنا في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وشاهدت أجزاء من مباراة الزمالك ضد بترو أتلتيكو، ورأيت كفاءة فريق الزمالك، والمباراة ستكون صعبة ولا يمكن مقارنة الزمالك بالوداد".

وأوضح المدير الفني لساجرادا الأنجولي أنه لن يعتمد على الأسلوب الدفاعي خلال مواجهة الزمالك، ونريد اللعب بذكاء ضد الزمالك فهو فريق قوي من نصف الملعب للخطوط الأمامية".

وأضاف: "في مباريات عديدة الزمالك لعب بطريقة (3-5-2) ولاعبي خط الوسط لديهم كفاءة في التمريرات، وقادرون على إيصال الكرة للخطوط الأمامية ولديهم خبرات كبيرة ولاعبين في صفوف المنتخب المصري".

وتابع: "كل الفرق تلعب بطريقة تنافسية، ونحن سنحاول إظهار أفضل ما لدينا، وسنسعى لحصد نقاط ضد الزمالك، وسنلعب بحذر أيضًا لأن الزمالك قادر على أن يكون حاسما لقوته في الكرات الثابتة، ولن نلعب بطريقة دفاعية".