شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أحمال الإسماعيلى يوضح حالة اللاعبين البدنية قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سباستيان هيريرا مخطط أحمال الإسماعيلي، أن الحالة البدنية للاعبي الفريق في تطور ملحوظ وأنه يعمل وفق خطة تستهدف الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بشكل تصاعدي.

وأضاف: ”حينما توليت المسئولية كان هناك ضعف كبير في المعدلات البدنية لدي اللاعبين لذلك كان ضروريا العمل على الإرتقاء بها وصقلها بشكل تدريجي لتجنب تعرضهم للإصابات “.

وتابع : ”راضٍ بشكل كبير عن ما تم الوصول إليه مع اللاعبين علي الصعيد البدني لأنني أعمل مع جميع أعضاء الفريق حتي يصبحوا قادرين علي تنفيذ تعليمات وخطط المدير الفني وهو ما سيسهم بكل تأكيد في تحسن النتائج إلي الأفضل “.

وبسؤاله عن الصفقات الجديدة فقد أجاب مخطط الأحمال: ”نعمل معها بشكل تدريجي فهناك لاعبون كانوا يشاركون مع فرقهم بشكل مستمر لذلك لديهم الجاهزية للمشاركة في المباريات وهناك آخرين لم يشاركوا منذ فترة وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوقت والجهد من أجل الوصول للجاهزية البدنية المطلوبة “.