تعرف على قائمة الزمالك المغادرة إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن القائمة المسافرة إلى أنجولا عصر اليوم الأربعاء استعدادا للقاء ساجرادا المقرر السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دورى المجموعات الأفريقي.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.