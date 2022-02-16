شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة مدافعا عن لاعبه: "ميسي أهدر ركلة جزاء على طريقة الشيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن لاعبه محمد الشيمي الذى أهدر ركلة جزاء أمام غزل المحلة، قائلا: "محمد الشيمي كان خياري الأول لتسديد ركلات الجزاء. الأمر يعود للتوفيق. ميسي أهدر ركلة جزاء شبيهة بالتي أهدرها الشيمي ضد المحلة في مباراة ريال مدريد".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "علاقتي بإدارة المحلة رائعة، وأشكرهم على الترحاب الكبير. كرة القدم في مصر تغيرت، لا يوجد ألفاظ خارجة".

وواصل: "أي فريق يأتي للمحلة تكون مهمته صعبة، كنت أريد الـ3 نقاط قبل مواجهة سموحة ثم فيوتشر ثم بيراميدز، لكن أحمد الله على النقطة".

وتعادل فريق غزل المحلة بقيادة مديره الفنى عبد الحميد بسيونى مع ضيفه المقاولون العرب الذى يقوده فنيا محمد عودة بنتيجة 1/1 بالجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي استضافها استاد غزل المحلة.

تقدم المقاولون العرب فى بداية اللقاء عن طريق اللاعب أمادو أنياس فى الدقيقة الـ8 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعدل محمد فتح الله النتيجة بإحراز هدف التعادل فى الشوط الثانى بالدقيقة 54.