شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر يكشف كواليس حوار موسيمانى مع توماس توخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام الشاطر، مقدم برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي، تفاصيل حوار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلس الإنجليزي، على هامش توزيع جوائز التتويج في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الشاطر إن توخيل أن موسيمانى حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي في الوقت الحالي، وأنه يدرب ناديا كبيرا بحجم الأهلي، مشيرا إلى أن النادى الأحمر عانى من غياب 14 لاعبا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، ومع ذلك نجح في تحقيق المركز الثالث بمونديال الأندية، رغم أن موسيماني كان يطمح لتغيير لون الميدالية في هذه النسخة، ولكنه تعهد بالعودة مجددا للعب في النسخة القادمة وتحقيق ميدالية أفضل.

وشدد الشاطر على أن هناك أكثر من موقف تثبت وصول الأهلي للعالمية مثل حوار توماس توخيل مع موسيماني، وكذلك حوار كانتي لاعب وسط تشيلسي مع المالي أليود يانج لاعب وسط الأهلي، وأخيرا حوار السنغالي كاليدو كوليبالي مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر خلال نهائي أمم أفريقيا 2021.