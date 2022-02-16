كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة المسافره إلى أنجولا عصر غدا الأربعاء استعدادا للقاء ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره ساجرادا الأنجولي، السبت المقبل في الجوله الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك تعادل إيجابياً مع بترو أتلتيكو في الجولة الأولى بالبطولة الأفريقية، بهدفين لمثلهما.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.